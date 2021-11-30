تفاصيل مقتل شاب على يد جيرانه في الساحل.. 7 أعوام من المشادات

أمرت نيابة الساحل بحبس المتهمين في واقعة قتل شاب، خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت من ضباط المباحث سرعة التحريات بشأن الواقعة.

عرض المتهمين على الطب الشرعي

كما أمرت النيابة بعرض المتهمين على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان حالة المتهمين وقت وقوع الجريمة، والكشف عن تعاطيهم المخدرات من عدمه، وطلبت من الطب الشرعي إرسال تقرير الصفة التشريحية الخاصة بوفاة المجني عليه لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا مفاده نشوب مشاجرة دموية بمدينة النور، بين المجني عليه و3 أشخاص حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة الشاب غارقا في دمائه بمسكنه الكائن بدائرة القسم.

تحريات المباحث بشأن الواقعة

ومن خلال التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه وأشقاءه، ونشبت مشادات كلامية بين المجني عليه وجاره دامت 7 سنوات، وفي إحدى المرات هجم على مسكنه وطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسد حتى سقط جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط اثنين من المتهمين، وجار البحث عن المتهم الأخير، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.