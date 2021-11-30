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ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة بالتجمع

كتب:

محمد بركات
05:15 م | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص انتحل صفة رجل شرطة يرتدي ملابس شرطة، حال محاولته تعطيل حركة السيارات بالطريق الدائري بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

حريق الأتوبيس

وفي سياق آخر، شهد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، تفحم أتوبيس، بعد اشتعال النيران فيه وسط الطريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في أتوبيس بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، إذ التهمته النيران حتى تفحم.

جارٍ رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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