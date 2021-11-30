محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لبحث خطة النهوض بالمناطق الصناعية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق، وذلك في إطار التعاون المشترك للنهوض بالمناطق الصناعية وتذليل المعوقات التي قد تواجه جهود الدولة للنهوض والدفع بالاستثمار والقطاع الصناعي.

وتم عقد اجتماع موسع برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ونائبه بلال حبش، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، وبحضور رئيسي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي شركة المياه والاستثمار بالمحافظة، حيث تمت مناقشة أجندة الحلول التي تم التوصل إليها، ويشترك في تنفيذها مع المحافظة وزارات التجارة والصناعة والإسكان والمرافق والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتمت صياغة التوصيات المتفق عليها والآليات العملية لتنفيذها في بعض المشكلات التي تواجه سير الأعمال في عدد من مشروعات البنية الأساسية، منها الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب، بالإضافة إلى التطرق لبعض الإجراءات المنفذة حيال ملف الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، وغيرها من الموضوعات الهامة، التي تستلزم تضافر الجهود والتعاون المثمر لتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتشجيع الاستثمار.

التعاون بين المحافظة ووزارتي التجارة والصناعة والإسكان

ومن جانبه أكد محافظ بني سويف، التعاون المثمر الحالي بين المحافظة ووزارتي التجارة والصناعة والإسكان، وكذا الهيئات والشركات التابعة لهما في مجال الدفع بتنفيذ الحلول والبدائل المناسبة للدفع بمنظومة الاستثمار من خلال تذليل المعوقات والسعي الجاد لتنفيذ المقترحات والخطط المدروسة في هذا الشأن، لاسيما وأن بني سويف من المحافظات الرائدة في هذا المجال، إذ تتميز بوجود 8 مناطق صناعية وبنية تحتية أثمرت عن مشروعات قومية كبرى تم تنفيذها على مدار الــ8 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جعلت من بني سويف مركزاً جاذباً للاستثمار وعززت من بنيتها التحتية والخدمية.

استراتيجية تنموية محلية في بني سويف

ومن جانبه أكد اللواء محمد الزلاط، حرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الهيئة لن تدخر جهدًا في توظيف وتسخير كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر، وأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الهيئة ومحافظة بني سويف في كافة المجالات داخل القطاع.

كما تم عقد لقاء مع عدد من المستثمرين لمناقشة عدد من المقترحات والمطالب التي تدفع بالاستثمار بالمناطق الصناعية في المرافق والبنية التحتية من الكهرباء والغاز ومحطات تنقية المياه والمعالجة والصرف الصناعي، وبعض التفاصيل الخاصة بأعمال صيانة المرافق، وعدد من المشكلات التي طرحها المستثمرون وأصحاب المشروعات، لدراستها واقتراح الحلول بشأنها بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية.