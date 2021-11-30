الصحة: «أوميكرون» ليس بعيدا عن مصر.. ونحاول تأخير دخوله قدر الإمكان

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن فيروس أوميكرون، ليس بعيدا عن مصر، شأنه شأن أي متحور جديد لفيروس كورونا، «مصر ليست بعيدة عن العالم، وفيروس كورونا وباء عالمي، وليس وباء في مصر فقط»

وتابع المصدر فى تصريحات لـ«الوطن»، نحن نعمل على بطئ دخوله مصر، واتخاذنا مجموعة من الإجراءات الصارمة لمواجهة المتحور الجديد للفيروس، بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية للدولة.

أعراض فيروس أوميكرون

وفيما يتعلق بأعراض فيروس أوميكرون، أكد المصدر أن أعراض المتحور الجديد تشبه أعراض فيروس كورونا ذاته، موضحا أن الحديث عن عدم إصابة الشخص بعرض فقدان حاستي الشم والتذوق في حال الإصابة بالمتحور الجديد، ليس لها دليل علمي حتى الآن، هناك أشخاص تظهر عليهم الأعراض وآخرين لا تظهر عليهم، لذلك لا يمكن الحكم بهذا في المطلق.

بروتوكول كورونا في نسخته السادسة

وعن تحديث بروتوكول كورونا، كشف أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيجري الإعلان عن بروتوكول كورونا في نسخته السادسة، وسيجري إعلان إضافة مجموعة من العقاقير التي تعمل على تقوية وتعزيز الجهاز المناعي للجسم، لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة والسكان، خروج 730 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 296897 حتى أمس.

وجددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين.

وأكدت الوزارة، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.