جامعات توضح حقيقة فرض رسوم على الطلاب مقابل الامتحانات المميكنة

نفى عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، ما تردد عن تحصيل رسوم مصروفات إضافية من الطلاب قبل الامتحانات المميكنة، نظير الخدمة التي تقدم، وذلك بهدف إصلاح الأجهزة وصيانة المنشآت الجامعية، مؤكدين أنه لن يتم تحميل أي مصروفات أو مبالغ إضافية للطلاب بعد انطلاق العام الدراسي لكل عام، لافتين إلى أن الطالب يقوم كل عام بسداد قيمة المصروفات المخصصة له وفقا للدستور، وفي حال فرض أي رسوم يتم إضافتها على بند الخدمات وتستلزم موافقة الوزير المختص وتكون بنسب بسيطة جدا.

رئيس جامعة بني سويف ينفي فرض أي رسوم جديدة على الطلاب

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أنه لم يتم فرض أي رسوم على للطلاب تجاه الاختبارات الإلكترونية المميكنة، موضحا أن أي رسوم دراسية يتم تحصيلها من طلاب الجامعات بداية العام الدراسي الجديد من كل عام، وليس قبل الامتحانات، لافتا إلى أن قيمة المصروفات الدراسية حددها الدستور والقانون ووحده على كافة الجامعات، ولا تستطيع أي جامعة مخالفة ما نص عليه القانون وأنه لا توجد أي زيادة في الرسوم الدراسية باستثناء بعض الخدمات التي تم رفعها مع بداية العام الدراسي الجديد ورسومها بسيطة جدا.

.. ورئيس جامعة سوهاج ينفي

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج أنه لن يتم تحصيل أي مصروفات إضافية من قبل الطلاب تجاه الاختبارات الإلكترونية المميكنة أو اختيارات الميدتيرم، أو الاختيارات النهائية للفصل الدراسي الثاني أو الأول، مؤكدا انه لن يتم تحميل أي رسوم إضافية من الطلاب غير المعتاد عليه في أول العام الدراسي من كل عام.