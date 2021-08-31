الاختبارات الإلكترونية الموحدة للجامعات الأهلية.. موعدها وأماكنها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، موعد عقد الاختبارات الإلكترونية الموحدة للجامعات الأهلية «الجلالة، الملك سلمان، العلمين، والمنصورة»، للجولة السادسة للاختبارات الإلكترونية الموحدة، المقرر أن تبدأ غدا الأربعاء 1 و2 سبتمبر، تنفيذا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وجّهت وزارة التعليم العالي، بتوفير الإرشادات للتيسير على خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة.

الاختبارات الإلكترونية الموحدة للجامعات الأهلية.. اجتيازها شرط للالتحاق بالجامعة

وعن الاختبارات الإلكترونية الموحدة للجامعات الاهلية، اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتياز اختبارات القبول 2021 الإلكترونية الموحدة للالتحاق بالجامعة، فضلا عن تحقيق الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية «العلمين، الجلالة، المنصورة، والملك سلمان»، بكلياتها المختلفة وبرامجها، لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، سواء الثانوية الأزهرية أو الشهادات العربية والأجنبية.

الاختبارات الإلكترونية الموحدة للجامعات الأهلية.. 8 مراكز لتأديتها

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الجولة الخامسة من الاختبارات الإلكترونية الموحدة للجامعات الأهلية، عقدت يومي الأربعاء والخميس 25 و26 أغسطس الحالي، للطلاب الذين نجحوا في إنهاء التسجيل وإدخال رغباتهم من هنا، مضيفة أنّ نظام القبول يعتمد على المجموع الاعتباري لكل طالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات، فضلا عن الاختبار الإلكتروني وهو 70% من مجموع الثانوية العامة 2021 + 25% لاختبار المعلومات + 5% لاختبار التفكير النقدي.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الطلاب سيؤدون الاختبارات الإلكترونية الموحدة للجامعات الأهلية 2021 في 8 مراكز موزعة بعدد من المناطق المختلفة، أعدت لإجراء الاختبارات الإلكترونية 2021، وتشمل: «الجلالة، المنصورة، بنها، حلوان، أسيوط، رأس سدر، شرم الشيخ، وبورسعيد»، لافتة إلى أنّ الطلاب يؤدون الاختبار في المنطقة الأقرب لمحل سكنهم.