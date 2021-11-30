تحصين 24 ألف طائر من الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه تم تحصين 24230 طائر ضد الأمراض الوبائية، 8230 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 6 أسواق، و14 رياشة، واستخراج 18 تصريح نقل طيور، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية. ‏ ‏

تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بكفر الشيخ

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.

تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية

وفي وقت سابق، تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تحصين 80 ألفًا و250 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية.

كما نظمت مديرية الطب البيطري القوافل العلاجية والرش السيادي لمكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، وحماية الثروة الحيوانية من خطورة أمراض طفيليات الدم وخطورتها على الاقتصاد القومي وتقليل الإنتاجية.