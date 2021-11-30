القوى العاملة تشارك في يوم السلامة والصحة المهنية بشركة تيتان

شاركت وزارة القوى العاملة ببني سويف، الثلاثاء، في يوم السلامة والصحة المهنية بشركة تيتان للأسمنت، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بملف السلامة والصحة المهنية ونشر قيمها بين الشركات والمجتمع ككل، وذلك بحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد أحمد معوض، وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، حرص الوزارة على متابعة ملف السلامة والصحة المهنية، بما يحافظ على صحة العاملين من ناحية، ومصلحة المؤسسات من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن حضور هذا اليوم يأتي بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على ضرورة اعتبارها أسلوب حياة.

جهود الشركة في ملف السلامة والصحة المهنية

وشرح المهندس حسام طه، مدير الشركة، جهود الشركة في ملف السلامة والصحة المهنية لصالح العاملين البالغ عددهم 186 موظفا، فضلا عن ما يقرب من 500 عامل غير منتظم، مشيرا إلى حصول الشركة على العلامة الخضراء بعد مرور خمس سنوات دون إصابات عمل.

الحفاظ على صحة العاملين من أولويات النقابة

وأشار طلعت أبو المكارم رئيس اللجنة النقابية بالشركة إلى أن النقابة دائما تمد يد العون لجميع العاملين بالشركة، وتتابع دائما ملف السلامة والصحة المهنية؛ للحفاظ على صحة العاملين التي تعد من أولويات اللجنة النقابية.

وشكر الجميع، وزير القوى العاملة ،على جهوده الدائمة لدعم ملف السلامة والصحة المهنية، وخاصة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.