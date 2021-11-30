«الوزراء»: لا يعتد بصورة شهادة اللقاح في المصالح الحكومية.. لازم الأصل

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قضاء الخدمات الحكومية للمواطنين اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 1 ديسمبر، ستكون مرتبطة بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ لا يُسمح بقضاء أي خدمة حكومية لمن لم يحصل على اللقاح، ويجب أن يحصل على التطعيم بجرعتين أو على الأقل في الوقت الحالي جرعة واحدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

لا يعتد بالشهادة المصورة على الهاتف

وأضاف «سعد»، أنه حال رغبة أي مواطن غدًا النزول من أجل تجديد بطاقة الرقم القومي، أو عمل بدل فاقد لبطاقة التموين أو كارت الخبز، أو عمل رخصة قيادة، أو أي خدمة حكومية يمكن أن يتصورها أي شخص، سيكون مرتبط أدائها وإنجازها للمواطن بحصوله على اللقاحات، «لازم تقدم شهادة أنك أخذت على الأقل جرعة من اللقاحات، ويكون معاك الشهادة الأصلية الورقية التي يتم إعطائها لمن يحصل على اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة، وليس تصويرها على الموبيل».

معظم المصالح الحكومية مش مزودة بخدمة قراءة الباركود

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا يعتد بالشهادة المصورة على الهاتف، «الأمر ده يتوقف على أن هذه الشهادة باركود ولا لأ، لو مميكنة بباركود، دي لا يمكن تزويرها، ومن الممكن أن تقرأ على الهاتف المحمول، ويتم تقديمها للأماكن التي بها خدمة قراءة الباركود، لكن معظم المصالح الحكومية مش مزودة بخدمة قراءة الباركود، فعليه تقديم أصل الشهادة، خاصة لو أن الشهادة عبارة عن بطاقة ورقية التي يحصل عليها عندما يتلقى التطعيم سواء جرعة أو أثنين».

وتابع السفير نادر سعد: «لازم يقدمها أصل وليس صورة لإثبات تلقي اللقاحات، الحاجة الإلكترونية الوحيدة اللي ممكن تتقدم، هي التطبيق الالكتروني الجديد اللي وزارة الصحة والسكان دشنته ويعمل بالفعل، ده بيحدد تلقي اللقاح، لو علامة صفراء يبقى أخذ جرعة واحدة من اللقاح، لو علامة خضراء يبقى أخذ جرعتين من اللقاحات، لو علامة حمراء يبقى لم يحصل على اللقاح، لكن يفضل أصل الشهادة».