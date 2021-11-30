سعيد عبده بعد افتتاح معرض مدينتي: هدفنا إنشاء مكتبة في كل شارع

أكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في كلمته على هامش حفل افتتاح معرض مدينتى للكتاب بدورته الأولى، أن المعرض يشارك فيه 50 ناشرا، وأن فكرة الخروج للعرض في المدن الواقعة خارج القاهرة قائمة منذ وقت طويل، وأن الناشرين استقبلوا فكرة إقامة معرض الكتاب بترحاب كبير، مشيرا إلى أن الأعوام المقبلة تشهد مشاركة عدد أكبر من الناشرين.

القراءة كالماء والهواء

وأكد رئيس اتحاد الناشرين، أن المعرض يقام تحت شعار القراءة كالماء والهواء، وهدفه الوصول لفكرة تخصيص شارع في كل عواصم المحافظات؛ لإقامة مكتبات، ويستهدف التواصل مع جميع فئات المجتمع.

ويقام معرض مدينتي الأول للكتاب، تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع جهاز مدينتي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2021، ويشارك في المعرض ما يزيد على 40 دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة هيئة الكتاب ودار الكتب والوثائق وقصور الثقافة، وكذلك دار المعارف ومؤسسة الأهرام.

استمرار المعرض حتى 10 ديسمبر المقبل

وافتتح الدكتور هيثم الحاج، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب، ومنى الحلو، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى 10 ديسمبر المقبل، بالحديقة المركزية سنترال بارك في مدينتي، وذلك برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.