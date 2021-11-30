أمين سر «محلية النواب» يكشف ضوابط إحلال الميني فان محل التوك توك

كشف عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية مع وزيرة الصناعة والتجارة اليوم، بشأن مناقشة قرارها الخاص بمنع استيراد المكونات الإساسية للتوكتوك «قاعدة، شاسيه، محرك»، واستبدال مركبات التوكتوك بسيارات «الميني فان»، مؤكدا الاتفاق على وضع ضوابط عديدة حاكمة لمسألة الإحلال والتقنين، لوضع التوك توك والميني فان في مصر، مشيرًا إلى أن تلك الضوابط، يأتي على رأسها تحديد سن لقائدي المركبات، بحيث لا يقل عن 18 سنة، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة نقل «درجة ثانية».

ضوابط إحلال الميني فان محل التوكتوك

وقال «درويش» في تصريحات لـ«الوطن» عقب اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استمرار وجود التوك توك بهذا الشكل، يمثل أزمة كبيرة، فبخلاف المسائل البديهية، أن التوك توك له تأثيرات سلبية كثيرة متعلقة بالصناعة ومسألة السلم المجتمعي والمشاكل الأخرى، إلا أن المبادرة الخاصة بالإحلال والتقنين، تعد مسألة في غاية الأهمية.

وأضاف أن في الوقت ذاته، السبيل نحو تقنين التوك توك شيئ هام، كما توافقنا خلال الاجتماع، على مسألة منح جدول زمني للإحلال والتجديد، لكن الجدول الزمني لذلك ما زال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم، ناقشت قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد المكونات الأساسية للتوك توك، وعدم السماح لمصناع بير السلم، بإنتاج منتجات من شأنها زيادة الضرر الذي نحاول تلافيه.

جدول زمني لإحلال الميني فان محل التوكتوك

وتابع درويش: «الحكومة تجهز جدولاً زمنيًا لمسألة الإحلال، وهناك حالة من الاطمئنان، لتوفر قطع الغيار الموجودة بالتزامن مع قرار منع الاستيراد، أما الأمر الثاني الخاصة بالمصانع المنتجة للأجزاء الخاصة بالتكاتك، فسيكون هناك دعم لمسألة تغيير خطوط الإنتاج».

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن هناك أمرين محل المناقشة، إحداهما متعلقة بالتقنين والأخرى بالاستبدال، لأن فكرة الإحلال والتجديد لمركبات مطابقة للمواصفات فيها معدلات الأمان أفضل، وأقل في تلوث البيئة، فبالتالي نحن نتكلم عن مركبات مرتبطة باستخدام الغاز أو تعمل بالكهرباء، ومن ثم مرتبطة بعملية التصنيع، والأمر هنا يتوقف على القدرة على تصنيع هذا العدد من المركبات، ولذلك فالمسألة تحتاج لضبط وانضباط.

وتوقع درويش، أن تسير المناقشات بشكل جيد، حيث شارك في الاجتماع ممثلو وزارة الصناعة والتضامن والتنمية المحلية، مؤكدًا أن هناك حالة من التوافق بين هذه الجهات بضرورة التنسيق الكامل.

شروط سائقي الميني فان

ولفت إلى أنه سيجري تحديد فئات عمرية معينة لقيادة التوك توك أو الميني فان، لأنه لا يجوز أن نسمح للأطفال بقيادتهما، فهناك ضوابط عديدة ستحكم مسألة الإحلال والتجديد والتقنين، وحينما نقنن الوضع سيكون هناك انضباط أكثر، فلن يكون من السهل تمكين الأطفال من قيادة تلك المركبات في ظل وجود قانون ينظم المسألة بشكل واضح.

واستطرد درويش: «الميزة أننا بدأنا خطوة إيجابية، واستجابة وزيرة الصناعة إيجايية جدا، وفي القريب العاجل سنرى نتائج فعالة، فالوزيرة قالت إن هذا القرار جزء ضمن سلسلة من القرارات، وسيتوالى عقد اللقاءات في لجنة الإدارة المحلية للتوافق مع كافة الجهات للوصول لصيغة مناسبة بشأن هذا الملف».