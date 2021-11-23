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«تلا» تعلن ترقيم التوكتوك وتحديد سعر الركوب 5 جنيهات وترحيب من الأهالي

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إبراهيم الديهي
06:52 م | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
ترقيم التوكتوك في المنوفية

ترقيم التوكتوك في المنوفية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، عن بدء ترقيم مركبات الـ «توك توك» في المدينة لمنع مصادرته خلال الفترة المقبلة، وذلك لتنظيم عملية تنقله في شواع المدينة والقرى التابعة لها، حيث تم فتح باب التقديم خلال الفترة الماضية عبر الإعلان عن ذلك من قبل الصفحة الرسمية لمركز ومدينة تلا.

تحديد سعر ركوب التوكتوك في المنوفية بـ 5 جنيهات

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بـ المنوفية، في بيان لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التقديم لازال ساريا وحددت مكان تلقي الطلبات بمجمع مواقف كفر ربيع صفط جدام طوخ دلكة بجوار مزلقان الصوامع مع إدارة مشروع المواقف بتلا، وتم تحديد التنقل في مدينة تلا بقيمة 5 جنيهات فقط.

أهالي تلا يبدون سعادتهم بتنفيذ قرار ترقيم التوكتوك

ولقي قرار ترقيم التوكتوك في تلا بالمنوفية، قبولا كبيرا بين المواطنين الذين أشادوا بالقرار بعد انتشار الحوادث والجرائم بالتوكتوك دون معرفة من المتهم أو معالم التوكتوك، وأشاد أهالي تلا أيضا بتحديد قيمة التنقل في مدينة تلا بقيمة 5 جنيهات بعد تحكم السائقين في القيمة وتحديدها فيما بينهم بدون معايير محددة.

مطالب بتعميم التجربة على مستوى المحافظة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، قرار ترقيم التوكتوك في مدينة تلا، وطالبوا بتعميم التجربة على مستوى جميع المراكز والمدن في المحافظة، لمنع استغلال الركاب من قبل سائقي التوكتوك، والحد من اننتشار الجرائم، فيما هاجم البعض القرار مطالبين بترخيص التوكتوك بشكل رسمي.

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