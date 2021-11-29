الضوابط المقترحة بالبرلمان لاستبدال التوكتوك بـ«الميني فان»

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب وضع ضوابط لعدم ارتفاع الأسعار الداخلية لأجزاء التوكتوك الأساسية والتي نص قرار الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة على حظر استيرادها، وكذلك الرقابة الجيدة ومنع ورش «بير السلم» من تصنيع مكونات التوكتوك الأساسية وقطع الغيار، وتشمل القاعدة والشاسية والمحرك، وكذلك فتح المجال لوجود بديل للتوكتوك مثل سيارات «الميني فان» التي ستطلقها وزارة التجارة والصناعة لذا من الضروري دراسة ومناقشة القرار جيدا، لاسيما أن هذا القرار قد تكون له تبعيات اقتصادية ملموسة بالنسبة للمواطن.

مناقشة آليات تقنين التوكتوك

وأضاف درويش في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه سيتم مناقشة العديد من النقاط مع وزيرة التجارة والصناعة غدا خلال اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمها آليات الوزارة لتلافي التبعات الاقتصادية للقرار وكذلك مشكلة ترخيص التوكتوك والتي تشكل أزمة بالمحافظات حيث يتم ترخيص التوكتوك من جهتين وهما المرور و الوحدات المحلية.

سبب انتشار التوك توك

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة التوك توك تكمن في انتشاره كوسيلة عمل سهلة لكل الفئات العمرية، وهو ماجعلنا أمام أزمة أخرى وهي البطالة وإهدار اليد العاملة والتسرب من التعليم، فنجد أطفال وشباب تتراوح أعمارهم من 15 سنة إلى 20 سنة تاركين المدارس والمعاهد والحرف التي يتطلبها السوق ومتجهين إلى التوك توك باعتباره الأسهل والأسرع في كسب المال وكذلك السلوكيات المنحرفة من البعض وحوادث تهدد السلم المجتمعي نتيجة انتشار التوك توك.

وأشار درويش، إلى أن استبدال التوك توك بالميني فان سيكون له ضوابط وقواعد تحكمه وأهمها سن السائق، بحيث لن يسمح للأطفال أو الشباب في سن الجامعة أن يسوقوا الميني فان، حتي يتوجه كل منهم إلى مكانه الصحيح سواء استكمال التعليم أو العمل بالحرف التي يتخصص بها كل منهم ويقتصر الميني فان على فئات معينة.