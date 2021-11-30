نيل بهات وإيشواريا شارما يحتفلان بعقد قرانهما «صور»

عقد قران الفنانين نيل بهات وإيشواريا شارما، بطلي مسلسل «حبيبتي من تكون»، الحاصل على أعلى نسب مشاهدة بالوطن العربي، اليوم، وسط أجواء وطقوس هندية.

وشارك نيل بهات، وإيشواريا راي، بطلا مسلسل «حبيبتي من تكون»، عدة صور من الزفاف، عبر صفحاتهما على السوشيال ميديا، وعلقا: «من شخص واحد لاثنين، من أنا لـ نحن، لقد حققنا الترابط، لقد فعلناها».

وقع نيل وأيشواريا، في الحب، خلال تصويرهما مسلسل «حبيبتي من تكون»، الحاصل على أعلى نسب مشاهدة بالوطن العربي، ويسمى بالهندية «Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin».

ومن المقرر أن يقيم نيل بهات وإيشواريا شارما، حفل زفافهما لاحقًا في مومباي، حسب ما صرحا الثنائي لـ موقع «ذا إنديان أكسبريس» الهندي.