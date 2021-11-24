مواعيد عرض مسلسل حبيبتي من تكون.. آخر حلقة اتعرضت رقم 38

تصدّر مسلسل حبيبتي من تكون «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، حيث يهتم قطاع كبير من جمهور الدراما الهندية بمتابعة أحداث المسلسل المعروض على قناة «MBC بوليوود»، إضافة إلى منصة «شاهد VIP»، وذلك بعد عرض الحلقة الـ38، والتي شهدت عدد من الأحداث المشوقة، وينتظر الجمهور موعد الحلقة الجديدة لمتابعة الأحداث الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل حبيبتي من تكون على «MBC بوليوود»

وتعرض قناة «MBC بوليوود» مسلسل حبيبتي من تكون من الأحد إلى الخميس أسبوعيا، في تمام الساعة السادسة مساءً، وتعاد الحلقة الجديدة مرتين الأولى في الحادية عشر ونصف مساء، والإعادة الثانية في تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا، وتبث القناة الحلقات مجمعة، يوم الجمعة، بداية من الساعة السادسة والنصف صباحًا حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم التالي.

وحظي المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار من الرومانسية، باهتمام قطاع كبير من محبي الدراما الهندية، ويتابع المسلسل قصة فتاة ينقلب عالمها عندما يزوجها والدها إلى ضابط من عائلة غنية، وخاصة عندما تعلم أن زواجها جزء من صفقة بين والدها وزوجها، وعلى الجانب الآخر يكون الضابط مجبر هو الآخر على الزواج من ابنة رئيسه في العمل ومعلمه الذي يوصيه على ابنته قبل وفاته، وهو من بطولة عدد من نجوم الدراما الهندية سينج إيشا، بهات نيل وإيشواريا شارما.

لحظات رومانسية تجمع اهان مع إيشكي خلال احتفالهما بعيد الهولي#قدري_الأجمل – الحلقة 13#MBCBOLLYWOOD

تابعوا الحلقة كاملة على Shahid VIP

https://t.co/H6dQ2vMCex pic.twitter.com/yqkU7nmfJY — MBCBollywood (@MBCBollywood) November 23, 2021

مسلسلات الدراما الهندية على «MBC بوليوود»

وتهتم قناة «MBC بوليوود» بعرض مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الهندية، إضافة إلى متابعة أخبار نجوم بوليوود، وتحظى بنسب مشاهدات مرتفعة، ومن المسلسلات المعروض «قدر الأجمل»، «على قيد الحياة».