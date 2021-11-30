ملخص حلقة الغد من مسلسل «قدري الأجمل»

انطلقت حلقات مسلسل«قدري الأجمل»، منذ عدة أيام، وتصدر المسلسل محركات البحث على جوجل، وحصوله على أعلى نسب مشاهدة منذ عرضه على قناة «mbcbollywood»، وسوف نعرض لكم ملخص حلقة اليوم الثلاثاء، بطولة المسلسل لـ بارام سينج وأكشيتا مودجال.

مسلسل «قدري الأجمل»

تدور أحداث مسلسل «قدري الأجمل»، حول البطلين وهما إيشكي وأهان شخصيتان مختلفتان تماما حيث إيشكي تكون عصرية حيوية ومرحة وتحب الحياة والحب هو كل شيء بالنسبة لها، بينما أهان هو شاب جاد وملتزم بالعادات والتقاليد ومتمسك بها جدا ويتمنى أن تكون زوجته المستقبلية ربة منزل.

يتم عرض حلقات المسلسل من الأحد إلى الخميس أسبوعيا، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

أحداث حلقة الغد الثلاثاء

تبدأ الحلقة الجديدة من مسلسل «قدري الأجمل»، مع ريا، وتكون سعيدة لأنها ستقابل عائلة أهان، في حين أن إيشكي، تعود للمنزل وتفكر بأهان، ومن ثم يعود أهان وكارتيك للمنزل، ويتجادلان سويا.

يعتقد مايانك أن أهان قام بـ دعوة ريا من أجل إيشكي، وإيشكي تشعر بالتوتر لأنها دائما تفكر بأهان، ولم تهتم بخطيبها مايانك، وفي نفس اللحظة يتصل بها مايانك، ويطلب منها الاستعداد والقدوم لحفل سانجيت «حفل موسيقي» خاص بطقوس الزفاف الهندية، ولكن يتحدث معها بغضب، وتكبر، ما يجعلها تشعر بالسوء أكثر منه.

وفي مشهد آخر كارتيك يقوم بتسجيل فيديو على الموبايل الخاص به، ثم يدق جرس المنزل، يفتح أهان الباب، ويجد أن الطارق هو إيشكي، لينظر لها برومانسية، وإعجاب شديد، فترتبك وتخبرهم أن مايانك هو من طلب منها القدوم مبكرا.

ثم تدخل الجدة وتقول الجدة إنه يجب على إيشكي بأن تعلم أنها تقف بمنزل ريا، تأتي ريا لمقابلة عائلة أهان ويبتسم الجميع ويشعرون بالسعادة عند رؤيتها فتقول الجدة إن إيشكي جاءت في الوقت الخاطئ وأهان يُعرف ريا على عائلته والجدة تمدح ريا وتهين إيشكي وكارتيك يمزح مع أهان.

وفي مشهد آخر من الحلقة، تخبر إيشكي مايانك بأنها ذهبت للمصمم ويسألها هل تدربت لرقص السانجيت؟ لأنه يعتقد بأنها ستجعله ينحرج إذا لم تعلم كيف ترقص ويسخر منها وثم يغادر وتأتي سونو إليها وتسألها عما حدث، وإيشكي تخبئ الأمر عنها وتخبرها بأنه كانت قلقة تجاه الفستان الذي سترتديه في الحفلة، ويأتي سارلا وجيني وترحب الجدة بهم وتجعلهم يتعرفون على ريا وتخبرهم أنها صديقة أهان المفضلة.

وفي مشهد آخر، البلوزة لا تناسب مقاس إيشكي وتشعر بالقلق، وتعتقد أن القياسات الخاصة بالفستان خاطئة وتحاول سونو مساعدتها، يأتي مايانك ويسخر من إيشكي مرة ثانية، وتطلب منه الصمت فيخبرها أنه كان يجب عليها التوقف عن تناول الحلويات وتأتي سومان وتقول المصممة إن البلوزة لم تناسب إيشكي وتتساءل إيشكي لماذا سخر مايانك منها بشأن وزنها وهل يصاب أي شخص بالسمنة في يوم واحد.

ثم تأتي إيشكي لخشبة الرقص، وأهان ينظر إليها ويعتقد أن الفستان مناسب لها ويتساءل عن سبب قلقها، كارتيك يُعلن خطوبة مايانك وإيشكي، يرقص إيشكي ومايانك على الخشبة وتشعر إيشكي بعدم الراحة والتوتر وثم يتمزق فستانها أثناء الرقص والجميع ينظرون إليها بصدمة وسارلا تبتسم.

توضع إيشكي في مأزق من سخرية أصدقاء مايانك، يضحكون عليها وإيشكي تبكي وأهان يأخذ المعطف من الكرسي ويركض مسرعًا نحو خشبة الرقص ويغطي إيشكي به وتنظر له بعاطفة ومايانك يوبخ ايشكي ويضع اللوم عليها ويقول إن مقاسات الفستان لم تكن خاطئة بل إيشكي أصبح وزنها زائدا بسبب تناولها للطعام كثيرًا وعدم اتباعها لحمية غذائية والجدة وسارلا يهينانها أيضًا.

بينما يدافع أهان عنها ويخبرهم أنه يجب على الجميع احترام بعضهم البعض وفي وقت لاحق، يخبر أهان إيشكي بأنه ليست بحاجة لتغيير نفسها من أجل أي شخص، فأنتِ مثالية ولا تتغيري لأجل أحد ويذهب وتبتسم إيشكي وتشعر بأن أهان اليوم يتصرف بلطف ومايانك لا يهتم بها وإيشكي ترتدي المعطف وتطلب من الجميع أن ينظروا إليها وأن يقوموا بالتكبير والرؤية، ترقص مرة أخرى وأهان يبتسم والجميع يصفقون لها وإيشكي وأهان يران بعضهما البعض ويبتسمان وترى إيشكي مايانك وتقول إنه سخر منها وأثبت أن علاقتهم خاطئة وغير مهمة بالنسبة إليه وتقول إن زواجها منه لن يحدث وثم تنتهي الحلقة.