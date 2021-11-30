محلية النواب و«الصناعة» تبحثان استبدال «التوك توك» بسيارات «الميني فان»

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، مناقشات واسعة استمرت قرابة 4 ساعات حول قرار وزارة التجارة والصناعة رقم «533» لسنة 2021.

وينص القرار على وقف استيراد المكونات الأساسية «قاعدة - شاسيه - محرك»، للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة «سيارات الميني فان» للحفاظ على سلامة المواطنين.

وخلال الجلسة النقاشية، حرص أعضاء مجلس النواب على عرض رؤيتهم، فى حضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، وممثل الهيئة العربية للتصنيع.

حوافز تمويلية لإحلال سيارات «الميني فان» بالشوارع

من ناحيته أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نيفين جامع، وزيرة الصناعة، استعرضت خلال الاجتماع قرار الحكومة بوقف استيراد المكونات الأساسية «قاعدة - شاسيه - محرك»، للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك».

وأوضح أنها راعت في القرار المخزون الخاص للمصانع والشركات، وكذلك تطبيق مبادرة الإحلال والتي ترتكز علي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير علي المواطنين وأصحاب مركبات «التوك توك» لتقنين الأوضاع، وإحلال المركبات غير الصالحة للاستخدام الآمن.

وأشار «السجيني»، إلى أنه وفقًا لما عرضته الوزيرة فإن الإحلال سيكون من خلال حزمة حوافز تمويلية في سبيل تحقيق الأمر، وأنه لابد أن تكون هناك خطوط سير وساحات لتلك المركبة، وبالتالي وجود حوكمة ورقابة على أرض الواقع.

إجراءات تراعي مصالح المواطنين والصناع

وأرسل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رسائل طمأنة للمواطنين من سائقي التوك توك، قائلًا: الأمر كله لصالحهم.

واستطرد: «نطمئن الصناع بأن وزيرة التجارة والصناعة على أتم الاستعداد لاستقبالهم والاجتماع بهم والاستماع لهم، حتى يقوموا بتنفيذ خطة الدولة للإحلال، مع مراعاة الحقوق الخاصة بهم وبطبيعة عملهم».

واقترح النائب أحمد السجيني، ضرورة أن يكون قرار إحلال «التوك توك» بسيارات «ميني فان» أو غيرها، وفقًا لبرنامج زمني وجغرافي.

وأكد دعم اللجنة وزيرة الصناعة في قرارها وجهدها، ومطالبتها بمراعاة ما طرحه ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وكذلك حقوق المصنعين، وملف «التوك توك» يجب أن يكون تحت مظلة حملة إعلامية ممنهجة.

فيما طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتقنين أوضاع مركبات «التوك توك»، وتيسير إجراءات الترخيص، فضلًا عن ضرورة تخفيض قيمة مبلغ التأمينات الاجتماعية أو تقسيمها على شرائح لتحفيز أصحاب تلك المركبات على تقنين أوضاعها.