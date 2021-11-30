«الصحة»: هنزيد 50 مليونا في 2050.. ورفع الدعم عن الطفل الثالث يحتاج حوارا مجتمعيا

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، اليوم، إن الطفل الذي يحصل على رعاية جيدة يكبر في وضع أفضل، مشددًا على أن مسألة الدعاية في المنازل «اتعملت مرة واحدة في محافظة واحدة ومتكررتش، لأنه لم يكن هناك تمويل، إضافة إلى أن الجهاز القومي للسكان ليس دوره أن يؤدي شيء تنفيذي ولكن يضع سياسات».

أهمية توفير التمويل

وأضاف «توفيق»، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: «لو استمرت الأوضاع كما هي في ظل الانفلات السكاني الذي نعيشه فإحنا بنخسر كتير، وفي 2050 هنزيد 50 مليون، ومش هنلاقي سكن ولا أكل والأسعار هتعلى»، مشيرًا إلى أنه إذا توفر التمويل اللازم ينخفض النمو السكاني إلى المعدلات الآمنة، مشيرًا إلى أن مراكز تنظيم الأسرة تصل إلى 5600 مركز، ولكن نحو 1000 مكان لا يوجد به أطباء، ليتوفر بها التوعية اللازمة».

رفض قانون الطفل الواحد

وكشف نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، أنه يرفض ما يقال عن تحمل الطبقة المتوسطة أعباء الزيادة السكانية المسؤولة عنها الطبقة الفقيرة، مشيرًا إلى أن هذا ضد السلام المجتمعي، مشددًا على أنه يرفض أيضًا مسألة قانون الطفل الواحد لأن الصين التي طبقته تعاني من آثاره السلبية، ولكن التوعية والتعليم أمر مهم جدًا في هذا الأمر.

وأشار إلى أن رفع الدعم عن الطفل الثالث يحتاج إلى حوار مجتمعي، ويوافق عليه المجتمع والناس ومجلس النواب، إضافة إلى أن الطفل الذي لن يحصل على دعم أو تعليم يكون تأثيره سلبيًا على المجتمع، وهذا الأمر ينعكس على المجتمع خلال الفترة المقبلة.