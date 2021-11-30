نشأت الديهي: الداخلية وفرت 18 ألف كتاب لنزلاء السجون 

تناول الإعلامي نشأت الديهي، عددا من الموضوعات، خلال تقدميه برنامجه «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN»، كان منها فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية، وجهود وزارة الداخلية في تطوير منظومة السجون، مشيرا إلى توفيرها 18 ألف كتاب للنزلاء، ولم يخلو حديثه من تناول الوضع الدولي، حيث تطرق إلى حظر الصين التباهي بالثروة في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدا في النهاية بالنيابة المصرية وبياناتها الرصينة لبناء الوعي.

إن وزير الدفاع شهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية أول أمس، الذي نظمته القوات الجوية، تحت عنوان «التحديات الناشئة»، بحضور كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات الجوية بالدول الصديقة والشقيقة، موضحًا أن القوات الجوية المصرية، ضربت المثل في التحديث المستمر والتطوير الهائل، الذي يتوافق مع آخر ما وصلت إليه القوات الجوية في العالم، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN».

وأضاف «الديهي»، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب بتقنيات حديثة تمتلكها القوات الجوية، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في ترسيخ وتوطين فكرة تبادل الخبرات والرؤى والآراء بما يساهم في رفع المستويات، والقوات الجوية المصرية حققت ما يشبه المعجزة في تطوير الأسطول والأداء، مؤكدًا أن الطيار المصري والمقاتل المصري بشكل عام موضع فخر، كما أشاد بإعلان وزارة الداخلية الإفراج عن 7 آلاف 734 سجين بعفو رئاسي خلال الشهرين الماضيين.

الداخلية أفرجت عن 7 آلاف و734 سجين بعفو رئاسي خلال الشهرين الماضيين

وأوضح الإعلامي، أن الوزارة قامت بتوفير 18 ألف كتاب للنزلاء، ونقل 767 نزيلا إلى مراكز إصلاح وتأهيل قريبة من مقار إقامة ذويهم، ومشاركة 3022 نزيلا في الهوايات المختلفة، والكشف الطبي 9248 نزيلا، مؤكدًا أن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية «السجون سابقًا» شهد تطورا نوعيا هائلا في كافة المحافظات، وطفرة وتغير مفاجئ يمثل إرهاصات لتطور حدث في المجتمع، ولولا وجود بنية تحتية حقيقة ما تحقق ما نشهده بقطاع الحماية المجتمعية حاليًا.

الصين منعت التباهي بالثروة على مواقع التواصل الاجتماعي

وفي ملف آخر، أوضح نشأت الديهي، أن الصين أصدرت قانونا يمنع بموجبه المشاهير على الأراضي الصينية من التباهي بالثروة في وسائل التواصل الاجتماعي لكونه يسبب خللا مجتمعيا، ويجعل هناك حقدا طبقيا، «الوعظ لا يسمن ولا يغني من جوع، والقانون هو السيد والسيف البتار، جربنا ده في محو الأمية ولدينا 18 مليون مواطن أمي في مصر، وجربنها في الزيادة السكانية وبنزيد كل سنة 2.5 مليون مواطن، وجربنها في التحرش وفي التعصب الكروي والناس بتموت بعض».

وأشاد بالنيابة العامة المصرية وبيانتها الرصينة التي تصدرها خلال الفترة الماضية التي بها نوع من البناء والوعي الشديد، وتتخطى دورها القانوني للدور الإصلاحي في المجتمع، لافتًا إلى أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بخطف خمس طفلات بالتحايل وهتك عرضهن بمدرسة في المعادي، مناشدًا الإعلام بعدم التوسع في الحوارات مع الطفلات وأسرهم وأن يكون لديهم رشد في التعامل مع قضايا الأطفال لكونها ستكون وصمة لهم طوال حياتهم.

وتابع: «الردع والزجر هو الأساس، ده مش انحراف سلوكي ولا يحتاج لعلاج نفسي، ده محتاج سيف بتار والقانون يجب أن يقوم بذلك، ففكرة الوعظ رغم أهميتها إلا أن القانون الأساس لمنع كل هذه الظواهر».