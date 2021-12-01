نائب «غرفة السياحة» السابق: 4 لقاحات تعفي المعتمرين من الحجر الصحي

قال باسل السيسي، نائب رئيس شركات غرفة السياحة السابق، إن منظومة العمرة لم تدخل حيز التنفيذ من أجل حجزها لمن هم خارج المملكة العربية السعودية، ولكن من المتوقع أن التفعيل الفترة المقبلة؛ من أجل إتاحة العمرة للمواطنين المصريين.

الأشخاص المسموح لهم بالدخول دون حجر

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC»، أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن كل شركة طيران، يجب أن توفر حجرا صحيا للأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاحات، ويكون هذا الحجر مدته 5 أيام، واشترطت الحصول على لقاحات «استرازيكا وجونسون ومودرنا وفايزر بجرعتين فقط»، موضحا أن الأشخاص الذين حصلوا على هذه التطعيمات، لن يحتاجوا الحجر لمدة 5 أيام بعد التعديل الجديد، لكن الحاصلين على اللقاح الصيني أو الروسي، سيحتاجون للحجر الصحي لمدة 3 أيام.

من جانبه، قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، إنه منذ ساعات، تم فتح باب العمرة للمصريين.

اشتراطات أداء العمرة بسيطة

وأضاف نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، في تصريحات سابقة، أن الاشتراطات لأداء العمرة بسيطة تقتضي فقط حصول المعتمر على جرعة واحدة من اللقاح المعتمد داخل الأراضي السعودية، وفيما يخص الحاصلين على اللقاح الصيني أو الروسي سيتم حجره فقط لمدة ثلاثة أيام، داخل الأراضي السعودية.

ولفت، إلى أن عودة الطيران المباشر بين البلدين اعتبارا من الأربعاء، خبر مهم، لكنه يتضمن حزمة من الشروط، أولها أن المسافر يجب عليه إجراء مسحة «pcr» قبل مغادرة مصر، ولا يشترط أن يكون حاصلا على أى لقاحات داخل مصر، وبمجرد وصوله سيتم منحه اللقاحات المعتمدة داخل الأراضي السعودية بالإضافة للتسجيل عبر منصة «قدوم».