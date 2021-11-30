الحكومة: بدء تسجيل الأطفال من 12 إلى 15 سنة للحصول على لقاح كورونا غدا

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم بدء تسجيل الأطفال من سن 12 إلى 15 سنة، من أجل الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بدءًا من الغد 1 ديسمبر، إذ سيسمح الموقع بتسجيل كل الأطفال في هذه الفئة العمرية عن طريق أولياء أمورهم، ويستطيع أولياء الأمور الراغبون في تطعيم أبنائهم، بأن يسجلوا للحصول على جرعة اللقاح، ويتم تحديد لهم موعد للحصول على الجرعة، «دي هتبقى جرعة واحدة فقط لهذه الفئة العمرية من لقاح فايزر، وهي جرعة مخصصة لهذه الفئة العمرية فقط، والتسجيل من بكرة».

أهمية موافقة ولي أمر الطلاب على حصولهم على اللقاحات

وعن أهمية موافقة ولي أمر الطلاب على حصولهم على اللقاحات، أضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يجب موافقة ولي الأمر سواء الأم أو الأب، لأنه في هذه السن لا يملك الطفل الشخصية أو الأهلية في الاختيار، لذلك يجب موافقة ولي الأمر، «ولي الأمر هو اللي يمضي على الإقرار الموافقة المستنيرة، زي اللي بيمضي عليه أي مواطن يحصل على اللقاح، بدل ما الطفل يمضي، ولي الأمر هو اللي بيمضي مكانه، واللقاحات لهذه الفئة اختيارية، من سن 12 لـ 18 اختيارية كاملة».

إلزامية اللقاح تبدأ من فوق سن الـ18 سنة لطلاب الجامعات

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن إلزامية اللقاح تبدأ من فوق سن الـ 18 سنة لطلاب الجامعات، لكن أقل من ذلك ليس هناك أي إجبار على أولياء الأمور التسجيل لتلقي أبنائهم اللقاحات»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ستبدأ أيضًا غدًا، ولكن لفئات محددة وهي الأطقم الطبية والفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض المناعية، ومجموع من يحق لهم الحصول على الجرعة الثالثة حاليا 4 ملايين و140 ألف مواطن، «لازم يكون عدى عليه 6 شهور من تاريخ آخر جرعة».