طريقتان للحصول على الخدمات الحكومية لغير المطعمين بلقاح كورونا بعد منع دخولهم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة ستبدأ من غد الأربعاء، تطبيق قرار منع دخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاح إلى المؤسسات الحكومية، موضحًا أن من لم يحصل على اللقاح عليه إحضار شهادة pcr حديثة، أو أن يحصل على خدمته «أونلاين»، من بوابة خدمات المحليات.

حظر دخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاح

وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اتخذت قرارًا بحظر دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم.

تطبيق القرار على كل منتسبي الوزارة

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن قرار اللجنة العليا يُطبق على كافة الدواوين الحكومية، مشددًا على أن كل منتسبي وزارة التنمية المحلية وتوابعها حصلوا على التطعيم، ولكن بعض دواوين المحافظات بها بعض الموظفين لم يحصلوا على اللقاحات، فنسقت الوزارة مع وزارة الصحة، وأرسلت فرق تطعيم لتطعيمهم.

افتتاح مراكز تكنولوجية جديدة

وأوضح أن الوزارة، تفتتح عددًا من المراكز التكنولوجية في المحافظات، وهناك مراكز تكنولوجية تستطيع تقديم الخدمة عن بعد للمواطنين، مشيرًا إلى أنهم وقعوا بروتوكول مع وزارة الاتصالات لتوصيل المستندات المطلوبة «أونلاين» إلى المنازل عبر البريد المصري، مشددًا على أن هذه القرارات من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، لأن التطعيم حصن وقاية والدولة وفرته لكل مواطنيها دون تمييز، ويجل على الجميع التسجيل والحصول على التطعيم.