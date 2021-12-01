تعرف على موعد أول إجازة رسمية.. «لو عايز تسافر وتقضي عطلة شتوية»

مع بداية آخر شهر في عام 2021، وبعد انتهاء جميع الإجازات الرسمية في هذا العام، يبحث الكثير من الموظفين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص عن موعد أول إجازة رسمية، وبشكل خاص هؤلاء الذين يرغبون في السفر لقضاء عطلتهم الشتوية، كما ينتظر طلاب المدار الإجازات الرسمية حتى يتمكنوا من الخروج مع أصدقائهم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، موعد إول إجازة رسمية مقبلة للموظفين العاملين في الدولة والطلاب في المدارس، كالتالي:

موعد أول إجازة رسمية

انتهت جميع الإجازات الرسمية المقررة في عام 2021، والتي كان آخرها المولد النبوي الشريف 21 نوفمبر 2021، وفق ما أعلنه موقع الرئاسة، لتنتهي بذلك جميع الإجازات الرسمية في هذا العام، وتكون أول إجازة رسمية مقبلة رأس السنة الميلادية، والذي يوافق 1 يناير لعام 2022.

ليتضمن شهر يناير بذلك إجازتين، أولهما إجازة رأس السنة الميلادية، أو عيد الميلاد المجيد، وتأتي الإجازة الثانية في نهاية شهر يناير بحلول ذكرى ثورة 25 يناير، لتكون في يوم 25 من الشهر ذاته.

والجدير بالذكر أن عام 2021 تضمَّن عدد 23 يوما إجازة رسمية، وفق موقع الرئاسة وتضمنت تلك الإجازات «عيد الميلاد المجيد يوم الخميس7 يناير، عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الخميس 28 يناير، عيد تحرير سيناء الخميس 29 فبراير، عيد العمال يوم السبت الموافق 1 مايو، عيد شم النسيم يوم الإثنين الموافق 3 مايو، عيد الفطر المبارك بدء من الاربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو، ثورة 30 يونيو يوم الخميس الموافق 1 يوليو، عيد الأضحى المبارك بدءا من السبت 17 يوليو وحتى الجمعة 23 يوليو، ثورة 23 يوليو يوم السبت 24 يوليو، رأس السنة الهجرية الخميس 12 أغسطس، عيد القوات المسلحة الخميس 7 أكتوبر، المولد النبوي الشريف الخميس 21 نوفمبر».