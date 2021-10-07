تعطيل العمل في البنوك مرة أخرى في أكتوبر.. 3 أيام إجازة رسمية

بدأت اليوم عطلة طويلة نسبيا في القطاع المصرفي، إذ تتزامن إجازة 6 أكتوبر الرسمية، قبيل عطلتي الجمعة والسبت الأسبوعيتين الدوريتين في القطاع الذي يعمل فيه 126 ألف مصرفي تقريباً، وهي ليست العطلة الوحيدة الرسمية هذا الشهر، إذ من المزمع أن يعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك مرة أخرى خلال أيام.

إجازة 3 أيام مرتقبة الأسبوع بعد القادم

مصادر مصرفية قالت لـ«الوطن» إن البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكاً، على موعد مع تعطيل العمل مرة أخرى 3 أيام الأسبوع بعد القادم، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يوافق فلكياً الاثنين 18 أكتوبر 2021، غير أنه من المتوقع أن ترحل الإجازة الرسمية التي يصدر بها قرار رسمي إلى الخميس 21 أكتوبر 2021، ليحصل بذلك المصرفيون على 3 أيام إجازة أخرى يعطل فيها العمل هذا الشهر في البنوك.

وقالت المصادر، إن البنوك استعدت لتعطيل العمل بتزيود ماكينات الصراف الآلي بـ«الكاش» اللازم للمواطنين، بينما تترقب فرق الدعم الفني ظهور أي أعطال في الماكينات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ترحيل إجازات منتصف الأسبوع إلى الخميس

وحسبما ينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، ترحل إجازة 6 أكتوبر 2021 إلى الخميس الموافق 7 أكتوبر الجاري، وفقًا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في نفس الأسبوع، وهو الأمر الذي ينطبق على العاملين بالقطاع الخاص.

وتعطل إجازة 6 أكتوبر 2021 العمل في القطاعات «حكومي وعام وأعمال عام»، ووفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 أيضا هي إجازة بأجر كامل أيضاً للعاملين بالقطاع الخاص، كما أن المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية التي يعطل العمل خلالها أيضاً في جميع المصالح والهيئات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.