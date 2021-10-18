هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟.. يعد من أكثر الأسئلة بحثا، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، تزامنًا مع موعد المولد النبوي الشريف لعام 2021، وهو ما يتكرر مع حلول أية مناسبة، خاصة المناسبات التى يخصص لها إجازات رسمية، ضمن أجندة الإجازات الرسمية لكل عام، داخل القطاع الخاص.

هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

وردا على ذلك، أعلنت وزارة القوى العاملة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلًا يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر، كما هنئت وزارة القوى العاملة، عمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

كما قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر.

إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2021

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلى الأجر.

وبالتالي لم تكن اليوم الاثنين الموافق 18 من أكتوبر الجاري، إجازة رسمية، بل سيتم استبدال إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2021، بدلًا من غدا الثلاثاء، وحتى يوم الخميس المقبل، الموافق 21 من أكتوبر الجاري.

ويأتي ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2021، في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

الإجازات الرسمية لعام 2021

وتعد آخر أجازات رسمية لعام 2021، إجازة رأس السنة الهجرية، إجازة عيد القوات المسلحة، وآخرها إجازة المولد النبوي الشريف.