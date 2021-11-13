الجامعات تعلن حالات توقف الدراسة في مصر.. «لو إجازة رسمية أو طارئة» (فيديو)

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة في مصر الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022 للأسبوع السادس على التوالي منذ انطلاقها يوم 9 أكتوبر الماضي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الاستعداد لحالات ومتغيرات الظروف الخاصة بالبيئة والطقس، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات حالات توقف الدراسة في مصر طوال أيام العام الدراسي الحالي خاصة في فصل الشتاء أو في الأيام النظامية والأسباب التي يتمّ من خلال منح الصلاحيات لرؤساء الجامعات لإعطاء الإجازات.

وأوضحت المصادر حالات توقف الدراسة في مصر لمختلف الجامعات الحكومية والخاصة، والتي تمحوّرت في أكثر من سبب حال وجوده يتم وقف الدراسة في الجامعة ككل أو الكلية منفردة أو الجامعات عامة، سواء على مستوى الإقليم الواحد أو شامل مختلف المحافظات و الأقاليم، منوهة إلى وجود عدد من الإجراءات يتمّ تطبيقها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

حالات توقف الدراسة في مصر بالجامعات

وكشفت المصادر حالات توقف الدراسة في مصر بالجامعات والتي تمثلت في الآتي:

- الإجازات والعطلات الرسمية تكون الدراسة متوقفة.

- الإجازات الطارئة بسبب ظروف الطقس السيئ بسبب الأمطار والتي قد تصل للسيول في بعضها و تكون محافظات الوجه البحري والساحلية أكثر عرضة لسقوط الأمطار.

- ظروف الوباء وحالات المرض الشديد كما حدث وقت جائحة كورونا.

- ظهور حالات إصابة بأمراض خطيرة بأعداد كبيرة كثيرة في الكلية الواحدة أو الجامعة.

- حال فرض حجر صحي على المدينة أو المحافظة التي تقع بها الجامعةز

التعليم العالي تفوض رؤساء الجامعات في منح إجازات حال موجات الطقس السيئ

وتابعت المصادر، أنَّ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فوض رؤساء الجامعات تفويضًا في منح الإجازات الطارئة نظراً خاصة مع وجود موجة طقس سيئ تؤثر على مسير العملية التعليمية بالجامعة، خاصة الجامعات التي تقع بالمحافظات الساحلي كدمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والإسكندرية و مطروح، ودمنهور والمنصورة، التي تشهد موجات طقس سيئ تصل للسيول.