القوى العاملة: تعاقدنا مع ليبيا لعودة العمالة.. وقطر في الطريق

قال حسين صبري، مستشار وزير القوى العاملة، إنه تم توقيع بروتوكول مع ليبيا، لعودة العمالة المصرية هناك، ونعمل على إبرام تعاقدات مع السعودية وقطر، مضيفا أنه تم عمل دراسة لسوق العمل في مصر والسعودية، كما سيتم توفير 100 ألف منحة للخريجين، ويتم اختبار الأشخاص في نهاية المنحة للحصول على الشهادة، مؤكدا أنه حاليا يجب أن يكون الشخص جيدا في استخدام الكمبيوتر، ليكون قادر على دخول سوق العمل الفترة المقبلة.

اختيار المدربين في الوقت الحالي

وأضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه تمت إتاحة برامج الذكاء الاصطناعي وتصميم الأثاث والآي تي والبرمجة ومتاح هذا التدريب للخريجين، وكذلك دارسي السنوات الأخيرة في الجامعات، لافتا إلى أنه يتم حاليا اختيار 500 متدرب من أجل البدء في التدريب، موضحا أن الشخص يحق له التقديم ليكون مدربا أو متدربا، وتم تسجيل حتى الآن 7000 شخص، وتم عمل «إنترفيو» لـ800 شخص من أصل 1000 شخص متقدمين للعمل كمدربين.

تعاقد مع ليبيا.. والسعودية وقطر في الطريق

وأكد مستشار وزير القوى العاملة، أن الوزارة وقعت بروتوكولا مع ليبيا، ويمكن لأي شخص التسجيل عبر قسم الراغبين للعملي في الخارج، حيث يتم توفير عقود عمل بشفافية تامة، وتعريف العمال بحقوقهم، كما أن وزارة القوى العاملة طالبت العاملين في الخارج بتسجيل بياناتهم، من أجل مساعدتهم حال التعرض لأي مشكلة، وتعمل الدولة حاليا على إبرام تعاقدات مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر.