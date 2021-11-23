رامي رضوان وخالد سليم يصلان عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة، على تقديم واجب العزاء، للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، في زوجته الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس، بعد صراع مع مرض السرطان.

نواب وإعلاميون وفنانون يقدمون واجب العزاء

وقدّم واجب العزاء المُقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، الإعلامي رامي رضوان، وخالد صلاح، وهمام مجاهد، ونيرة شريف، والفنان خالد سليم، وكمال أبو رية، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق.

كما حرص كل من النائب علاء عابد، ومحمد الجارحي، والإعلامي خالد أبو بكر، على تقديم واجب العزاء للدكتور أيمن أبو العلا.

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

يذكر أن أخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى، لجمهورها، تضمنت الحديث عن المرض والموت، حيث كتبت منتصف شهر أكتوبر الماضي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب أنه قرب من الموت وربنا بنجيه ويقف معاه وكل شوية يقرب ويبعد، الدنيا فى نظره بتصغر وبيحس إن كان بيدى أمور ملهاش لازمة مساحة فى حياته وبيحتفظ فى قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللى حواليه».

وأضافت أسماء مصطفى: «دول بس اللى بيفضل فاكراهمحتى لو حد كان مزعله أو فى موقف وجت السيرة بالصدفة.. حقيقى بكون مش فاكرة أساساً.. بفكر فى ناس تانية خالص سبحان الله.. فعلاً مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة».

وكان النائب أيمن أبو العلا، زوج الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، وصف خبر وفاة زوجته بقوله: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله».