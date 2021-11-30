منى زكي عن كريم عبد العزيز: رجله على الأرض وشخص معجون بالفن

أشادت الفنانة منى زكي، بالفنان كريم عبد العزيز، الذي قدمته خلال تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ وصفته بأنه فنان كبير وموهوب، موضحة أن كريم عبد العزيز يستحق أكثر من ذلك، ولم تتمكن من منحه حقه بسبب رهبة المكان، وخوفها من طول المقدمة، «كريم عبد العزيز فنان رجله على الأرض، وحاسس بنبض الناس، إحنا زمايل كفاح، وفيه بينا فعلا إحساس، إنه صديق رحلة حب الفن، عمرنا ما بنقعد مع بعض سواء بنشتغل أو مش بنشتغل، لما بنتقابل إلا لازم نتكلم عن شغلنا، أكتر حاجة بيحب يتكلم عنها هو الفن».

كريم عبد العزيز نشأ في عائلة فنية.. نفسه يبسط الناس

وأضافت «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، إن «كريم عبد العزيز معجون بالفن، واتولد في عائلة فنية، وحقيقي تحس أنه نفسه يبسط الناس، نفسه الناس اللي حواليه تبقى مبسوطة، ده كشخصة وكفنان، بيدور اية اللي شاغل بال الناس، يستاهل جدًا جدًا تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ده فنان كبير وموهوب، كريم بيكون مشغول إنه يسعد الناس طول الوقت، ومش مشغول بحاجة غير بفنه».

محمد هنيدي وش السعد على جيلنا وفتح الباب لنا

وتابعت الفنانة منى زكي: «كلنا ابتدينا صغيرين أوي مع بعض، أنا بتكلم على جيلنا، بدأنا في سن صغيرة أوي، كلنا كان عندنا شغف بالعمل، مش بدأنا وإحنا بنعمل ده للشهرة، بل شغف بالشغلانة، والدور وتفاصيل شغلنا، التفاصيل بتاع الشغل هي اللي بتعمل العلاقات»، موضحة في الوقت ذاته أنها سعيدة لمشاركة الفنان محمد هنيدي في فيلم جديد «الجواهرجي»: « فاضلنا فيه أيام قليلة ونخلصه، ربنا يسهل يارب ويخلص على خير، أنا أكيد مبسوطة بالتجربة، هنيدي بالنسبة لي وش السعد على جيلنا، وفتح باب لجيلنا، وبنى أدم يجنن ودمه خفيف جدا جدا».