منى زكي تكشف عن تعاونها مع هنيدي في فيلم جديد.. بمهرجان القاهرة

قالت النجمة منى زكي، إنها تعمل على عدة مشاريع فنية، على رأسهم فيلم «الجواهرجي»، الذي تتعاون فيه مع النجم الكوميدي محمد هنيدي، وعدد آخر من الفنانين، موضحة أن هذا الفيلم هو التعاون السينمائي الأول، الذي تجتمع فيه من جديد مع «هنيدي»، بعد فيلمهما «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

مسلسل رمضاني

وأضافت «منى»، خلال حفل افتتاح الدورة الـ43، من مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على شاشة dmc، أنها تعمل حاليا أيضا على مسلسل درامي، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، من تأليف مريم ناعوم، ومن إخراج كريم الشناوي، ومن بطولة الفنانين أحمد رزق وإياد نصار، وعدد آخر من الفنانين.

فيلم «أم العروسة»

وفي لعبة اختيار الأفلام المفضلة، التي تلعبها مذيعات ومذيعي حفل الافتتاح مع نجمات ونجوم الحفل، اختارت منى زكي فيلم «أم العروسة»، واحدا من أفضل الأفلام بالنسبة لها، موضحة أنها تحب هذا الفيلم، كونه تجربة سينمائية حقيقية تنقل تفاصيل عائلة مصرية بسيطة من طبقة متوسطة، متابعة: «الحاجات دي من بساطتها، بتبقى صعبة في تنفيذها، وعشان كدا بحب الفيلم ده، لأنه حقيقي أوي».

وانطلقت اليوم الجمعة، النسخة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، بمشاركة المئات من الأفلام من جنسيات مختلفة، بمسابقاته المتنوعة، وبحضور الكثير من نجوم وصناع السينما في مصر والوطن العربي.

وقبل عقدين من الزمن، شاركت منى زكي في بطولة فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، إلى جانب كوكبة كبيرة من النجوم، كان على رأسهم محمد هنيدي وأحمد السقا وطارق لطفي وهاني رمزي وفتحي عبدالوهاب وآخرون.

وشهد الموسم الرمضاني الماضي، أحدث الأعمال الدرامية للنجمة منى زكي، مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي حقق مشاهدات وأصداء كبيرة خلال وقت عرضه.