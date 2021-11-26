منى زكي خلال تكريم كريم عبدالعزيز بمهرجان القاهرة: دمه خفيف زي السكر

اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجمة منى زكي، لتقديم جائزة فاتن حمامة للتميز الممنوحة للنجم كريم عبدالعزيز، خلال حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت النجمة منى زكي، إنها للمرة الأولى لا تشعر بالخوف حين تصعد للمسرح، موضحة أن ذلك يعود لأنها تقدم نجما الجميع يعرفه منذ أن كان طفلًا صغيرًا، بعدما ظهر بفيلم «المشبوه»، وشارك في بطولة الكثير من الأعمال السينمائية رفقة نجوم كبار.

منى زكي: لا أحد ينسى كريم عبدالعزيز طفل فيلم المشبوه

وأضافت «منى»، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المذاع على شاشة dmc، أن لا أحد يستطيع أن ينسى هذا الطفل الصغير، أو ينسى عينيه «وشقاوته»، خاصة بعدما أصبح نجما سينمائيا حينما كبر.

وأشارت إلى أن كريم عبدالعزيز، إنسان ولديه وعي كبير بفنه ولم يستخدم أي واسطة، مع أنه من عائلة فنية كبيرة، مؤكدة أنها تحبه والجميع أيضا يحبه، بسبب أعماله السينمائية والدرامية المبدعة.

منى زكي: كريم متميز وصادق

وتابعت: «كريم عبدالعزيز، دمه خفيف وزي السكر، وقمر»، واصفةً إياه بـ«المتميز والصادق والنجم الكبير».

وفور صعود النجم كريم عبدالعزيز خشبة المسرح، وقف كل الحضور وقدموا التحية الحارة له، وفور بداية حديثه وجه شكر كبير لكل أفراد أسرته وعلى رأسهم والداه المخرج محمد عبدالعزيز.

وشاركت النجمة منى زكي، مع النجم كريم عبدالعزيز، في بطولة أكثر من عمل سينمائي من قبل، كان أبرزهم فيلم «أبو علي»، من إخراج أحمد نادر جلال.