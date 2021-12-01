الوزراء: لا تفكير في إجراءات إضافية لمواجهة كورونا.. ولا توجد دراسة جادة عن أوميكرون

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر كانت من الدول السباقة في منع السفر للدولة الوحيدة التي ظهر فيها متحور كورونا الجديد «أوميكرون» وهي جنوب أفريقيا وتطبيق الإجراءات الاحترازية على كل القادمين من دول الجنوب الأفريقي وعددها 11 دولة، لافتًا إلى أنه يتم تطبيق إجراءات إضافية عليهم، وأنهم لا يصلون إلى مصر بشكل مباشر ولكن عن طريق دول أخرى.

ترحيل مصابي كورونا من غير المصريين

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، أن من يثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا ويكون غير حامل للجنسية المصرية يتم ترحيله على الفور ويتم نقل المصريين المصابين لمستشفيات العزل ومستشفيات الحميات ويتلقى الرعاية اللازمة لحين شفائه.

وأشار سعد إلى أن «هذه الإجراءات كنا على قدم وساق فيها مع دول العالم، وأن مصر اتخذت الإجراءات اللازمة في نفس اليوم الذي اتخذت فيه دول العالم هذه القرارات»، نافيًا حاجة مصر لمزيد من الإجراءات، وأنه لا تفكير في إجراءات إضافية، وأنه لا يوجد أي دراسة جادة أو علمية تثبت أن المتحور الجديد أكثر خطورة من سابقيه أو أنه أسرع انتشارًا من سابقيه أو أنه يسبب حالات وفيات أكثر من سابقيه أو يسبب أعراضا أخطر.

وتابع: «جايز يكون المتحور الجديد بيعمل كل اللي قولت عليه ده لكن مفيش حتى الآن ويحتاج العالم وقت لإثبات ذلك»، مشددًا على أن الإجراءات المصرية كافية، متوقعًا إعادة النظر فيها على ضوء ما يرد من بيانات مضيفًا: «نفس اللي بنسمعه عن المتحور الجديد سمعناه قبل كده عن المتحور دلتا ودلتا بلس».

سعد: لا داعي للذعر

وأشار إلى أنه «لا داعي للذعر وأننا في مصر لا نحتاج لأي إجراءات في الفترة الحالية، وننتظر نتائج الأبحاث العلمية التي تحتاج لأسابيع لنتأكد من طبيعة هذا المتحور».