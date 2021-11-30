«الوزراء»: رحلات مدرسية لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا قريبا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجّه وزارتي التربية والتعليم والصحة، بالتعاون، وتنظيم ما يشبه بالرحلات المدرسية، ينقل من خلالها الأتوبيس المدرسي الطلاب من المدرسة لمركز تلقي اللقاح ثم إعادتهم للمدارس مرة أخرى.

اجتماعات لتنفيذ الفكرة

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الأطراف المعنية اجتمعت بالفعل لتنفيذ الفكرة، لكن لا يوجد موعد معين لتطبيقها، ويتطلب ذلك معرفة قائمة المدارس التي لديها إمكانيات لتوفير الأتوبيسات أو الاستعانة بالمحافظات أو الوزراء لتوفير ذلك.

وتابع: «بناشد المحافظات والجهات المحلية لتقديم كل العون للمدارس لتوفير هذه الأتوبيسات، الموضوع لن يستغرق سوى ساعات طويلة لنقل الطلاب لأقرب مركز للتطعيم، وهذه خدمات تقدم لطلاب المدارس قريبًا».

توفير 46 مليون جرعة بالمحافظات

وعن توفير اللقاحات في المحافظات، قال إنه جرى استخدام 46 مليون جرعة حتى الآن، منها 30 مليون جرعة أولى و16 مليون جرعتين، لافتا إلى أن تأخر المحافظات مقارنة بالقاهرة في معدلات التلقيح، كان موجودا بالفعل منذ شهرين أو ثلاثة، لكن حاليا هناك إقبالا كبيرا من المحافظات خاصة مع تطبيق إلزامية اللقاح للدخول إلى الجامعات والمصالح الحكومية.