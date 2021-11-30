الوزراء: المواطنون بيستصعبوا التسجيل للحصول على اللقاح

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استهداف الدولة تطعيم 40% من المواطنين بلقاحات كورونا مع حلول نهاية العام الجاري، منقسم إلى قسمين، الأول متعلق بتوفير اللقاحات، إذ يوجد حاليا 42 مليون جرعة غير مستخدمة، وبالتالي يوجد لقاحات تكفي وتزيد عن الرقم المستهدف، والقسم الثاني متعلق بعدد اللقاحات التي يمكن توزيعها يوميا، إذ إن الطاقة القصوى لوزارة الصحة والتعليم العالي نصف مليون شخص يوميا.

إمكانية اجتياز الرقم المستهدف

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة « on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه إذا جرى السير بهذه المعدلات يوميًا على مدار الـ31 يوما المتبقية من السنة، سنتمكن من اجتياز الرقم المستهدف، وهو 40% بمنتهى السهولة، والأمر يحتاج فقط إقبال من الناس.

ولفت إلى أن الخوف من اللقاح أمر جرى تجاوزه، «الناس فقط ترهب اللقاح، لما يجدوه أمامهم بيقبلوا عليه، لكن عشان تسجل ويجيليه رقم ويروح لمركز اللقاح بيستصعبوها شوية، بس لما يلاقوا اللقاح في محطات المترو أو المولات بيقبلوا عليه، وأيضا هناك إقبال في العربات المتنقلة».

موعد التسجيل للحصول على الجرعة التعزيزية

وعن موعد تسجيل المواطنين لتلقي الجرعة التعزيزية للفئات المستحقة، لها قال إنه اعتبارا من الغد سيتم فتح باب التسجيل في كل الفئات المستحقة للجرعة التنشيطية.

ولفت إلى أن الفئات المستحقة هي الأطقم الطبية وعددهم مليون و140 ألف فرد، والفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض المناعية، وعددهم 3 ملايين فرد، ليكون إجمالي الفئات المستحقة 4 ملايين و150 ألف فرد، بشرط أن يكون مضى 6 أشهر من تاريخ حصوله على الجرعة الثانية، «لو أخد الجرعة الثانية من شهرين أو تلاتة أو أربعة لسه شوية ينتظر لحد ما يكمل 6 أشهر للحصول على الجرعة التنشيطية، ومع الوقت هانتوسع في منح مزيد من الفئات هذه الجرعة التنشيطية، مع تلقينا المزيد من اللقاحات».