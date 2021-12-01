هل تنوي الحكومة اتخاد إجراءات مشددة ضد «أوميكرون»؟.. «الوزراء» يجيب

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر لا تحتاج لإجراءات جديدة لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، معتبرًا أن البعض فهم قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بشكل خاطئ تمامًا.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، أن القانون الذي صدر أمس وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو قانون يتعامل مع الحالات الطارئة والحالات الوبائية، لافتًا إلى أن إعداد القانون تم منذ 8 شهور في جائحة كورونا، مؤكدًا أنه صارت هناك حاجة لتنظيم قانون لمواجهة الجوائح والأشياء الطبية العاجلة مثل جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم صيانة كل الإجراءات في قانون رصين روعي فيه كل الحالات والإجراءات التي قد تلجأ الدولة لها في الجوائح وتمت صياغتها في قانون أقره مجلس النواب بعد مناقشات وتعديلات وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليه.

لا نية لمزيد من الإجراءات

وشدد سعد على أن القانون ليس مرتبطًا بالمتحور الجديد، نافيًا وجود أي نية لمزيد من الإجراءات «مالوش علاقة بالمتحور الجديد ولا القديم وهذا مرتبط بوضع قد نواجهه في المستقبل يتعلق لا قدر الله بأي جوائح حالية وليس هناك حاليًا أي نية لمزيد من الإجراءات وكل ما سنقوم به هو التشديد على الإجراءات القائمة مثل إلزامية اللقاح لبعض الفئات وفي بعض المؤسسات وإلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن التي فيها إلزامية بارتداء الكمامة».