هجوم حاد على عمر كمال بسبب «تمور وحليب»: «افهم الكلام قبل ماتقوله»

حالة واسعة من الهجوم، طالت الفنان عمر كمال بعد ساعات من حفله الأخير في المملكة العربية السعودية، الذي جمعه بمؤديي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، حيث قام كمال بتغيير كلمات مهرجان «بنت الجيران» من «خمور وحشيش» لـ «تمور وحليب»، وذلك احتراما للجمهور والأراضي السعودية، قائلا: «لايقة على البلد الطاهرة اللى واقفين على أرضها».

الجمهور يطالب نقيب الموسيقيين بمحاسبة عمر كمال: «لن نقبل الإهانة»

وأدى تفسير عمر كمال لسبب تغيير كلمات الأغنية إلى انتقادات واسعة من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد المتابعين على مقطع الفيديو من الحفل عبر «تويتر»، قائلا: «الأراضي المصرية طاهرة زي السعودية ياعمر»، بينما أضاف آخر: «وهي مصر اللي مش طاهرة.. ياريتك ما علقت وقفلت بقك»، وعلق ثالث: «ده على أساس أن مصر بلد مش طاهرة، ده حتى ربنا ذكرها في القرآن.. ابقي افهم الكلام قبل ماتقولو».

بينما طالب عدد من المتابعين، نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بالتدخل ومحاسبة عمر كمال على تصريحه الذي وصفوه بـ«المسيء»، وعلق أحد المتابعين: «ياريت النقيب يرد على عمر كمال، محدش يقدر ينكر أن أرض الحرمين طاهرة وعلى راسنا هي وشعبها، بس معنى كلامه يمس مصر وشعبها واحنا لا نقبل إهانة أرضنا الطاهرة».

عمر كمال بيغني ف السعوديه

خمور وحشيش

تمور وحليب pic.twitter.com/fJDxkBBtaq — كوبلية (@yrsong11) November 30, 2021

وبدأت الأزمة عندما كشف عمر كمال سبب تغير كلمات «بنت الجيران»، في تعليق على منشور خاص بـ «الوطن»: «لايقة على البلد الطاهرة اللى واقفين على أرضها، وتنفيذا لتعليمات النقيب هاني شاكر».

ونشر «كمال» مقطع فيديو مع حفله الثاني من موسم الرياض، معلقا: «حفلة اليوم التاني الحمد لله أثرت في شعب كامل وخليته يقول تمور وحليب».

3 حفلات لـ عمر كمال في تركيا وقطر في ديسمبر

ويستعد الفنان عمر كمال لتقديم عدد من الحفلات الغنائية، خلال الفترة المقبلة حيث يقدم حفلين غنائيين في تركيا يومي 2 و5 ديسمبر الجاري، كما يشارك في حفل غنائي مع حسن شاكوش في قطر يوم 12 ديسمبر الجاري.