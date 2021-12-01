عمر كمال: الحمد لله أثرت في شعب كامل وخليته يقول تمور وحليب

عرض مطرب المهرجانات عمر كمال لقطات من حفله الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات «موسم الرياض»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عمر كمال يغيِّر «خمور وحشيش» في «بنت الجيران»

ونشر عمر كمال فيديو وهو يطلب من جماهير حفله فتح كشاف الموبايل ويطلب من إدارة المسرح إغلاق الأنوار وتفاعل مع جمهوره قائلًا: «يا سعودية.. اللي مبسوط يقول هيه» وغنى مع الجمهور أغنية «بنت الجيران» بعدما غيَّر كلماتها من «هشرب خمور وحشيش» لـ«هشرب تمور وحليب» معلقًا: «حفلة اليوم التانى الحمد لله أثرت في شعب كامل وخليته يقول تمور وحليب».

عمر كمال يحصل على سيارة «بنتلي» في السعودية

وكان عمر كمال قد أعلن عبر «فيسبوك»، حصوله على سيارة بنتلي من إحدى الأسر في المملكة العربية السعودية، ونشر صورا له برفقة السيارة، وعلق: «الحمد لله تم تكريمي اليوم في المملكة العربية السعودية من عائلات (الشاطري)، وتم منحي سيارة بنتلي هدية وشكرا على التكريم والهدية والضيافة في السعودية طوال فترة إقامتي».

وكان نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر أصدر قرارا منذ أسبوعين بمنع 20 من مطربي ومؤدي المهرجانات من العمل أو إقامة الحفلات، وكان من بينهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، والذين يشاركون بالفعل في موسم الرياض بحفلات غنائية لهم رغم إيقافهم.