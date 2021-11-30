عمر كمال يغير كوبليه خمور وحشيش في حفل السعودية إلى تمور وحليب «فيديو»

أحيا مؤدي المهرجانات عمر كمال، أمس، حفلا غنائيا ناجحا رفع شعار كامل العدد ضمن حفلات موسم الرياض 2021.

ونشر «كمال» فيديو عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام، يظهر خلاله على المسرح وهو يغني مهرجان «بنت الجيران» والذي حرص أثناء غنائها على تغيير كوبليه «خمور وحشيش» إلى كوبليه «تمور وحليب».

كليب «ضيعنا» لعمر كمال

وحقق مؤدي المهرجانات عمر كمال نجاحا كبيرا بكليبه الغنائي «ضيعنا» والذي طرحة مؤخرا بمشاركة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

وقد تصدر كمال التريند بموقع «يوتيوب» بأغنية «ضيعنا» بعد ساعات قليلة من طرحها وهي من كلمات وألحان عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي.

وتقول كلمات الأغنية:

«شبعانين وعنينا مليانه

مش محتاجين من حد إعانه

واللي فجيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانه

ضيعنا ياما كتير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتي سوس

لا القرش علا فيوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس

احنا ملوك النزاهه واسألوأ علينا

يقولولكوا دولا بشوات المدينة

أبطال الجمهورية

في الكرم والفنتظية

ونزاهة الدنيا ديه

والشياكه فينا

ضيعنا خدعنا

بس أنت ليه دايما تيبعنا

ودعنى وسبنى

وانا اعمل ايه يا قلبى ف اللى خدعنى

كيشنا وبقششنا

علي غيرنا وروشنا

لا بخلنا يوم علي نفسنا

ولا يوم حوشنا

لو فاكر أنت أخر قطعة وجوه قلبى سايب علامة

دنتا فراقك أصلا متعة أحب اقولك بالسلامة

فلوس نطير ناس نطير

الدنيا أصلا مش هتسعنا

غاويين نفرفش مش طالبة نأفش ونرمى هم الدنيا ورانا

ضيعنا فرفشنا..ودراعنا عيشنا

الفضل يرجع للى فوق ولأكل عيشنا

كبرها عرضها..وف حقه فخمها

العظمة ليها رب يالى بتعظمها

احنا الدلع علاجنا وخدامين مزاجنا

وجيبنا اللى معالجنا واللى مفخم علينا

مخلناش عملنا كل اللى ف خيالنا

وكله بحر مالنا والقرش فيه شقينا

ضيعنا ياما عليكم كتير وانتوا تبيعونا».