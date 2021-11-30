حمو بيكا يقتحم غرفة عمر كمال فور وصوله السعودية: «عايز عربية بنتلي»

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابة الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، لحمو بيكا أثناء اقتحامه غرفته في أحد الفنادق في الرياض بالسعودية، ويوقظه من النوم ليسأله عن كيفية الوصول إلى الأسرة التي منحته سيارة «بينتلي» هدية.

حمو بيكا: أنا عايز عربية بنتلي

وقال حمو بيكا خلال الفيديو: «عمر قوم أنا جاي مخصوص دلوقتي عشان أعرفا الناس اللي إدتك عربية بينتلي هدية، أنا لازم أروح للناس دي دلوقتي»، وعلق عمر كمال على الفيديو ساخرًا: «بيكا عايز عربية بينتلي».

عمر كمال يحصل على عربية بنتلي هدية

وكان المطرب عمر كمال أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حصوله على عربية بنتلي من إحدى الأسر في المملكة العربية السعودية، ونشر صور له برفقة السيارة، معلقًا عليها: «الحمد لله تم تكريمي اليوم في المملكة العربية السعودية من عائلات (الشاطري)، وتم منحي سيارة بنتلي هدية وشكرا على التكريم والهدية والضيافة في السعودية طوال فترة إقامتي».

حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال في حفل غنائي بالرياض

يذكر أن عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش شاركوا في حفل غنائي جمعهما على مسرح أبو بكر سالم، في المملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض 2022.

وقد الثلاثي أغنية «وداع يا دنيا وداع»، بمشاركة علي قدورة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وشارك حساب شركة Benchmark عبر «تويتر» فيديو لحظة التقاء الثلاثي على المسرح خلال الحفل الغنائي.

هاني شاكر يوقف 20 من مطربي المهرجانات

وكان نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر أصدر قرارا منذ أسبوعين بمنع 20 من مطربي ومؤدي المهرجانات من العمل أو إقامة الحفلات، وكان من بينهم حمو بيكا، وحسن شاكوش.