طقس الإسماعيلية: سماء صافية وتحذيرات من الأمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استقرار الحالة الجوية على المدينة وجميع مراكز المحافظة.

وظهرت السماء صباح اليوم الأربعاء صافية من الغيوم والسحب، رغم التحذيرات باحتمالية سقوط أمطار ووجود بعض التغيرات الجوية.

سيولة مرورية على طرق الإسماعيلية

وشهدت طرق الإسماعيلية سيولة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية صباح اليوم الأربعاء، دون وجود أي حوادث على الطرق.

وانتشر رجال المرور في الساعات الأولى من صباح اليوم على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وطريق السويس.

وطالب رجال المرور المواطنين خلال تحركهم على الطرق، بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها للحد من الحوادث على الطرق.

طوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية استمرار حالة الطوارئ في المحافظة منذ الأسبوع الماضي، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي ضربت بعض المحافظات الأسبوع الماضي.

واكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أن غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة في أيام الطوارئ وتستقبل جميع البلاغات والشكاوى.

وتابع بأنه وجه نائبه المهندس أحمد عصام الدين بالتنسيق مع كافة المديريات ورؤساء المراكز والأحياء بشكل دوري؛ لمتابعة الحالة داخل المراكز والمدن.

وأكد أن هناك خطة شاملة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن سيارات شفط المياه ستنتشر في أماكن التجمعات قبل سقوط الأمطار.