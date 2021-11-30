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اشتعال النيران في أتوبيس بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي (صورة)

كتب:

حسن سمير
03:04 م | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
اشتعال النيران في أتوبيس

اشتعال النيران في أتوبيس

شهد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، قبل قليل، تفحم أتوبيس، بعد اشتعال النيران فيه وسط الطريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في أتوبيس بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، إذ التهمته النيران حتى تفحم.

جارٍ رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

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