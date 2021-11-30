طقس الإسماعيلية.. انخفاض درجة الحرارة وانتشار السحب في سماء المحافظة

شهدت محافظة الإسماعيلية، انخفاضا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، مقارنة ببداية الأسبوع الجاري، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بعد أسبوع من الطقس السئ.

وشهدت الإسماعيلية انتشار السحب في سماء المحافظة والتي تنذر بتغير أحوال الطقس واحتمالية سقوط أمطار.

انعدام الشبورة على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة الصحراوية والزراعية انعدام الشبورة، ما عدا طريق الإسماعيلية الزقازيق ومحور 30 يونيو واللذان شهدا شبورة خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهدت طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية السويس الصحراوي، والإسماعيلية بورسعيد، سيولة مرورية دون وقوع أي حوادث على الطريق.

وحذر رجال المرور في الأكمنة والارتكازات، المواطنين من السير بسرعة وتجاوز السرعات المقررة لمنع وقوع الحوادث.

استمرار حالة طوارئ في الإسماعيلية

واستمرت حالة الطوارئ في الإسماعيلية خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع توقعات عودة حالة الطقس السئ وسط انتشار سيارات ورجال الشركة القابضة للمياه في شوارع الإسماعيلية.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مدن القناة، على استمرار أعمال الصيانة وحالة الطوارئ في مدن القناة الثلاث، تحسبا لأي طارئ.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، نائبه المهندس أحمد عصام الدين، بالتنسيق مع كل رؤساء المراكز والمدن وتفعيل غرفة الطوارئ مع كل الجهات المعنية.

وتضم الغرفة مديرية التضامن الاجتماعي والصحة ومرفق الإسعاف وإدارة مرور الاسماعيلية ومديرية الأمن والحماية المدنية.