طقس الإسماعيلية اليوم.. عاصفة ترابية وارتفاع درجات الحرارة نهارا

شهدت مراكز محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات الماضية، عاصفة ترابية فوق المتوسطة انتشرت بشكل كبير على كل الأنحاء، خاصة في مدن التل الكبير والقصاصين وأبوصوير، فيما انخفضت حدتها داخل مدينة الإسماعيلية.

وشهدت المحافظة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وطقسا مائلا للبرودة ليلا على أنحاء المحافظة كافة.

سيولة مرورية على الطرق الصحراوية والزراعية

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية السريعة والصحراوية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية دون وقوع أي حوادث على الطريق.

كما شهد طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وطريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق «الإسماعيلية - السويس»، وطريق «الإسماعيلية - الزقازيق»، انتشار الخدمات الأمنية بشكل كبير على الطرق.

وحذر رجال المرور قائدي السيارات بالمحافظة من تجاوز السرعات المقررة لتفادي وقوع الحوادث، خاصة في ظل تغير الظروف المناخية.

استمرار الطوارئ في الإسماعيلية لمواجهة الطقس السيئ

واستمرت حالة الطوارئ في الإسماعيلية خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية، ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية نائبه المهندس أحمد عصام الدين بالتنسيق مع كل رؤساء المراكز والمدن وتفعيل غرفة الطوارئ مع كل الجهات المعنية.

وتضم الغرفة مديرية التضامن الاجتماعي والصحة ومرفق الإسعاف وإدارة مرور الاسماعيلية ومديرية الأمن والحماية المدنية، فيما طالب محافظ الإسماعيلية بسرعة التدخل حال وجود أي طارئ والتعامل معه بشكل فوري.