سقوط تاجر مخدرات بـ300 طربة حشيش في الإسماعيلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإسماعيلية، خلال استهدافها لعدد من تجار ومروجي المواد المخدرة، من القبض على أحد كبار تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من المخدر.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، نشاط أحد الأشخاص بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائه بنطاق محافظة الإسماعيلية.

القبض على المتهم

وتمكنت مأمورية مكبرة من القبض على المتهم «س.م»، في الأربعينيات من العمر، وبحوزته 300 طربة حشيش ومبلغ مالي ضخم وهاتف محمول.

واستهدفت المأمورية المتهم بعد تحريات البحث الجنائي، والتي أكدت تخزين المتهم للمواد المخدرة داخل منزل تابع له بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وتوزيعه للمواد المخدرة بنطاق المحافظة على نشاط واسع.

ونجحت المأمورية بالتعاون مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، في الوصول إلى مكان المواد المخدرة واستخراجها كاملة، والتحفظ عليها وعلي المتهم.

مأموريات مكبرة في الإسماعيلية

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الحالية تكثيفا أمنيا لضبط مروجي المواد المخدرة، خاصة كبار التجار الذين يروجون للمواد المركبة كيميائياً.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قبل يومين، في ضبط أحد المتهمين بمركز ومدينة القصاصين، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وقالت المصادر الأمنية، إن المتهم ضبط بحوزته 32 أسطوانة لمخدر الهيروين الخام قبل ترويجه على صغار التجار وبيعه داخل مدينة الإسماعيلية، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.