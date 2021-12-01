تكاثر السحب على مدينة الإسكندرية وتوقعات بهطول أمطار 30%

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد الكامل لاستقبال الأمطار المتوقع تساقطها اليوم الأربعاء، وذلك بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار بنسبة تصل إلى 30%، بالتزامن مع بدء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق مع نشاط الرياح الذي يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر التي تصل إلى 4.5 متراً.

الإسكندرية تستعد لمواجهة الأمطار

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم رفع حالة التأهب والاستعداد الكامل للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح على فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

انتشار سيارات الصرف

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أن الأرصاد توقعت هطول أمطار متفاوتة خاصة مع تكاثر السحب، حيث تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

خط ساخن للإبلاغ عن غرق الشوارع

وأكد أن غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن 175 تعمل طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، لافتا إلى استقبال جميع البلاغات الخاصة بغرق الشوارع في وقت تساقط الأمطار على المدينة الساحلية.