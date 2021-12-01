تنصيب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات غدا

تسدل وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة، غدا الخميس، الستار عن انتخابات الاتحادات الطلابية 221-2022، وذلك بتنصيب رئيس اتحاد ونائب رئيس اتحاد كل جامعة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المقرر من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها تطبيق التباعد الاجتماعي وكذلك التشديد على ضرورة حصول الجميع على لقاح كورونا «كوفيد 19»، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعلميات الأمن الإدراي بالجامعة.

التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الانتخابات

كما تقوم الجامعات الحكومية والخاصة، غدا، بتنصيب أمناء اللجان السبعة الرئيسية عن كل جامعة وهي لجان: «الفنية والرياضية والعلمية والأسر والجوالة والاجتماعية، والثقافية»، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على الالتزام بقرارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية.

اليوم انتخاب رؤساء اتحادات الكليات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على أن اليوم سيتم تنصيب رؤساء اتحادات الكليات المختلفة على مستوى كل جامعة، وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي، على أن يتم غداً الخميس تنصيب رئيس اتحاد كل جامعة، مؤكداً على أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التأكيد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي والحصول على لقاح كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، على أن الجامعات تشهد اليوم انتخاب رؤساء اتحادات الكليات المختلفة في إطار انتخابارت الاتحادات الطلابية 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيجري غدا تنصيب رئيس اتحاد كل جامعة في إطار ختام ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية.