غدا.. تنصيب رؤساء اتحادات الكليات على مستوى الجامعات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022، حيث سيتم اليوم إجراء انتخاب واختيار أمناء اللجان الفرعية ومساعديهم على مستوى كل فرقة بالكليات المختلفة، واختيار أمناء اللجان الرئيسية عن كل كلية، تمهيداً لاختيار رؤساء اتحادات الكليات بكل جامعة، غدا الأربعاء، وذلك وفقا للخريطة الزمنية المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأعلى للجامعات الحكومية.

اختتام ماراثون الجامعات يوم الخميس

وتختم الجامعات يوم الخميس المقبل ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات باختيار وتنصيب نائب رئيس ورئيس اتحاد كل جامعة، وشددت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على ضرورة الالتزام من الجميع بارتداء الكمامة.