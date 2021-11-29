الجامعات: انتظام الدراسة والالتزام بالجدول الزمني دون تأجيل أو تعليق

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، انتظام الدراسة بمختلف الكليات وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أن الدراسة وامتحانات «الميدتيرم»، منتظمة دون رصد أي مشكلات أو شكاوى، لافتين إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بالتعطيل أو التأجيل وأن الوضع مستقر دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

التعليم العالي: الأعلى للجامعات شدد على الالتزام بالجدول الزمني للعام الدراسي

و أوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن الإلتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والفصل الدراسي الأول وكذلك الفصل الدراسي الثاني، بجانب الالتزام بالمواعيد المخصصة للامتحانات في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أن الجامعات على أتم الاستعداد لمواجهة أي أزمات تتعلق بالفيروس .

امتحانات الميدتيرم مستمرة وانتخابات الاتحادات الطلابية

و في السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الالتزام الكامل بالخطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، مؤكداً أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات بجانب استمرار امتحانات الميدتيرم وكذلك انتخابات الاتحادات الطلابية، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن العام الدراسي الجاري منذ إنطلاقه، وأن الدراسة تسير وفقاً للجدول الزمني للمجلس الأعلى للجامعات .

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الدراسة منتظمة بالجامعة بكافة الكليات دون رصد أي مشكلات أو تعطيل أو تأجيل، لافتا إلى أن الجامعات منتظمة في أعمال الدراسة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.