تدشين موقع موجه للمصريين في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم حياة كريمة

استمرارا لفعاليات البروتوكول الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في «أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية»، ومؤسسة «حياة كريمة»، بشأن تنسيق مشاركة الجاليات المصرية بالخارج في دعم أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، تم تدشين موقع موجه للجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية للترويج للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وعرض الأنشطة التي تقوم بها، وتسهيل مساهمة المصريين بأمريكا في دعم المبادرة التي من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين.

المصريون بالخارج يساهمون في دعم «حياة كريمة»

وأكدت «نبيلة مكرم»، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المصريين يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم مصر، مشيرة إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه جاء عقب رغبة المصريين بالخارج في دعم عملية التنمية التي تجري على أرض مصر.

وأعلنت الوزيرة أن مؤسسة Care 4 Needy Copts بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية إحدى المؤسسات الخيرية، قامت بتدشين الموقع من هنا وهي مؤسسة تعمل على تقديم خدماتها للأسر الأكثر احتياجا بمصر، وخصصت رابط مباشر لتوجيه الدعم من هنا.

تدشين فعاليات للترويج للمبادرة

ودعت وزيرة الهجرة المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدة أن هذه الفاعليات مستمرة في دعم المبادرة، وسيتم إطلاق العديد من الفعاليات لكافة الجاليات المصرية بالخارج بكافة الدول للترويج للمبادرة وتسهيل مشاركتهم ومساهمتهم بها.

بروتوكول بين الكنيسة المصرية و«حياة كريمة»

كما أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بتوقيع البروتوكول الثلاثي مع الكنيسة المصرية ومؤسسة «حياة كريمة»، لافتة إلى أن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه مهم جدًا لأنه يعد خطوة جديدة لتكامل الجهود بالدولة المصرية في إطار المبادرة الرئاسية، كما أنه ضمن الجهود التي تعمل عليها وزارة الهجرة بملف إدماج المصريين بالخارج في جهود التنمية التي تحدث على أرض مصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويأتي بروتوكول التعاون إيمانًا من الأطراف الثلاثة لدعم تنفيذ أعمال وأهداف مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والأسر الأكثر احتياجا وفي الوقت ذاته تساعد الدولة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وذلك في إطار توحيد جهود الدولة في ملف الفقر للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير الدعم المالي بما يساعد على رفع معيشة الفرد وتحسين جودة حياة المواطنين.