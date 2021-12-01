شركات حديد التسليح تثبت أسعارها للشهر الرابع تواليا

أعلنت شركات الحديد اليوم الأربعاء 1 ديسمبر أسعارها في شهر ديسمبر، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا اليوم الأربعاء، وخفّضت بعض الشركات أسعارها بين 250 و300 جنيه للطن عن الشهر الماضي، فيما ثبّتت بعضها أسعارها وعلى رأسها شركة حديد عز، والسويس للصلب، وحديد المصريين.

أسعار حديد عز

أعلنت شركة حديد عز تثبيت أسعارها لشهر ديسمبر، ويأتي هذا التثبيت للشهر الرابع على التوالي، كما سجّلت أسعار حديد التسليح، اليوم الأول من ديسمبر ثباتا سعريًا في محافظات مصر للشهر الرابع على التوالى لعدد كبير من الشركات، فيما تراجعت في شركتين فقط هما بشاي وستيل لدى المستهلك بحدود 250-300 جنيه، وسط تراجع لأسعار الخامات عالميًا.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر حديد التسليح اليوم الأول من ديسمبر على الصعيد المحلي على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المحلي

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

لماذا لم تتراجع أسعار حديد التسليح؟

ومن جهته، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة لمواد البناء بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار خامات الحديد تراجعت عالميا نتيجة عودة المصانع في بعض الدول الأوروبية إلى التوقف الجزئي عن العمل بسبب الموجة الرابعة من جائحة كورونا، ما أدى إلى تراجع الطلب على خامات الحديد وبالتالي تراجعت الأسعار.

وأكد أن الأسعار في السوق المحلية مازالت ثابتة لشهر ديسمبر ولم تتأثر بالانخفاضات فى الخامات، قائلا إن الكميات المنتجة من المصانع مازالت أقل من الطلب على المنتج في السوق، مضيفا أن المصانع لديها مخزون من الخامات بالأسعار المرتفعة، وبالتالي لن تخفض أسعارها حتى ينتهى المخزون لديها أو عند شراء دفعات جديدة بالأسعار المنخفضة.

وأوضح أن سعر الحديد فى السوق المحلية مستقر منذ نحو 4 شهور، وفيما يتعلق بالتجارة، فإن هناك تراجع في أسعار الحديد بالأسواق المحلية بشكل طفيف مع بداية الشهر الجاري متأثرة بالانخفاضات العالمية، والحصول على السيولة.